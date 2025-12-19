Путин подтвердил готовность к переговорам с Киевом на базе его тезисов 2024 года

18 декабря издание Politico писало, что в выходные 20–21 декабря представители США могут встретиться с российской делегацией в Майами, где планируется представить результаты последнего этапа переговоров с Киевом по мирному урегулированию. По данным издания, в состав российской делегации может войти спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Американскую сторону, как ожидается, будут представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.