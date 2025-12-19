Газета
Путин: ВС РФ скоро освободят Красный Лиман

Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время, после чего российские войска продолжат продвижение в направлении Славянска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе.

По словам главы государства, в настоящее время около 50% Красного Лимана уже находится под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Путин выразил уверенность, что российские подразделения смогут установить контроль и над Константиновкой. Он напомнил, что более половины населенного пункта в Донецкой народной республике уже взято под контроль.

17 декабря министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что взятие под контроль города Красный Лиман продолжается. Его освобождение откроет путь для блокирования Славянска – важнейшего для вооруженных сил Украины логистического центра.

