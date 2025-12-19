Путин назвал Зеленского талантливым артистом
Президент Украины Владимир Зеленский является талантливым артистом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» в Гостином Дворе.
«Он талантливый артист, я говорю это без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена», – сказал он, отвечая на вопрос о съемке президента Украины у стелы на въезде в Купянск и контроле города украинскими силами.
Российский лидер указал, что стела находится в 1 км от самого города: «Чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем».
20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что армия России взяла Купянск в Харьковской области, всего в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ. Путин позже заявил, что Купянск уже 4 ноября почти полностью находился под контролем России.
После этого, 12 декабря, Зеленский опубликовал видео возле стелы на въезде в город. Российские власти назвали ролик Зеленского постановкой.