Путин назвал Зеленского талантливым артистом

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский является талантливым артистом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» в Гостином Дворе.

«Он талантливый артист, я говорю это без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена», – сказал он, отвечая на вопрос о съемке президента Украины у стелы на въезде в Купянск и контроле города украинскими силами.

Российский лидер указал, что стела находится в 1 км от самого города: «Чего стоять на пороге? Заходи в дом, если Купянск под вашим контролем».

20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что армия России взяла Купянск в Харьковской области, всего в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ. Путин позже заявил, что Купянск уже 4 ноября почти полностью находился под контролем России.

После этого, 12 декабря, Зеленский опубликовал видео возле стелы на въезде в город. Российские власти назвали ролик Зеленского постановкой.

