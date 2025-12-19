Газета
Герой России рассказал в ходе прямой линии о взятии Северска

Герой России Наран Очир-Горяев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о действиях российских военных при взятии Северска и обстановке в городе после боев.

По его словам, наиболее сложной задачей было незаметно подойти к городу из-за открытой местности. «Поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно, и задача эта была выполнена», – пояснил Очир-Горяев. Штурмовые подразделения продвигались небольшими группами, накапливались на позициях и ждали команды к началу активных боевых действий.

Военнослужащий также заявил, что при отходе подразделения ВСУ расстреливали мирных жителей, отказавшихся покидать город вместе с ними. «У людей не было никакого оружия. Просто мирные жители, в них стреляли только за то, что они там остаются», – отметил он.

Ситуацию в Северске Очир-Горяев охарактеризовал как стабильную. «Мы, как сказал Владимир Владимирович, уже продвинулись дальше», – добавил он.

Во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе Путин также выразил уверенность в новых успехах ВС РФ до конца года.

