Герой России рассказал в ходе прямой линии о взятии Северска
Герой России Наран Очир-Горяев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о действиях российских военных при взятии Северска и обстановке в городе после боев.
По его словам, наиболее сложной задачей было незаметно подойти к городу из-за открытой местности. «Поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно, и задача эта была выполнена», – пояснил Очир-Горяев. Штурмовые подразделения продвигались небольшими группами, накапливались на позициях и ждали команды к началу активных боевых действий.
Военнослужащий также заявил, что при отходе подразделения ВСУ расстреливали мирных жителей, отказавшихся покидать город вместе с ними. «У людей не было никакого оружия. Просто мирные жители, в них стреляли только за то, что они там остаются», – отметил он.
Ситуацию в Северске Очир-Горяев охарактеризовал как стабильную. «Мы, как сказал Владимир Владимирович, уже продвинулись дальше», – добавил он.
Во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе Путин также выразил уверенность в новых успехах ВС РФ до конца года.