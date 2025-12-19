Путин выразил уверенность в новых успехах ВС РФ до конца года
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в новых успехах Вооруженных сил (ВС) РФ до конца 2025 г. Такое заявление он сделал во время программы «Итоги года» в Гостином Дворе.
«Уверен, просто уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших Вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения», – сказал глава государства.
17 декабря лидер страны и министр обороны подвели итоги наступления российских войск в 2025 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. По словам президента, уходящий год стал важным этапом в решении задач спецоперации – ВС РФ завоевали и удержали стратегическую инициативу на фронте.
11 декабря Путину доложили о полном переходе Северска в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль российских войск.