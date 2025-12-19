Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: проблема нехватки тяжелых беспилотников будет решена

Ведомости

В России пока не хватает тяжелых беспилотников. Это задача уже известна, она будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Минобороны РФ и промышленный комплекс страны работают над нехваткой тяжелых дронов», – сказал он. Как отметил президент, министр обороны Андрей Белоусов лично занимается темой БПЛА и благодаря ему сильно поменялась ситуация с дронами на фронте.

При этом глава государства подчеркнул, что ВС РФ превосходят украинскую армию по количеству БПЛА на всех участках фронта. Российский лидер пообещал, что в стране будут оказывать поддержку «кулибиным», разрабатывающим дроны для спецоперации.

По словам Путина, операторы дронов продолжают участие в боевых действиях, в том числе находясь в отпуске. Он добавил, что «современные технологии это позволяют».

Кроме того, во время «Итогов года» глава государства подчеркнул уверенность в новых успехах Вооруженных сил РФ, «наших бойцов на линии боевого соприкосновения» до конца 2025 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте