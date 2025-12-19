Путин: проблема нехватки тяжелых беспилотников будет решена
В России пока не хватает тяжелых беспилотников. Это задача уже известна, она будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Минобороны РФ и промышленный комплекс страны работают над нехваткой тяжелых дронов», – сказал он. Как отметил президент, министр обороны Андрей Белоусов лично занимается темой БПЛА и благодаря ему сильно поменялась ситуация с дронами на фронте.
При этом глава государства подчеркнул, что ВС РФ превосходят украинскую армию по количеству БПЛА на всех участках фронта. Российский лидер пообещал, что в стране будут оказывать поддержку «кулибиным», разрабатывающим дроны для спецоперации.
По словам Путина, операторы дронов продолжают участие в боевых действиях, в том числе находясь в отпуске. Он добавил, что «современные технологии это позволяют».
Кроме того, во время «Итогов года» глава государства подчеркнул уверенность в новых успехах Вооруженных сил РФ, «наших бойцов на линии боевого соприкосновения» до конца 2025 г.