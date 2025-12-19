Путин принес извинения вдове погибшего бойца спецоперации
Президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года» принес извинения супруге погибшего участия спецоперации из-за того, что она год не могла получить необходимые выплаты из-за бюрократии.
Он извинился за нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. «Все понятно, что нужно делать. Нужно это делать быстрее и расторопнее», – сказал президент.
31 июля Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок для выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции, а также членам семей погибших. Теперь такие выплаты должны осуществляться не позднее чем через 30 дней с момента получения всех необходимых документов.
Если возникают судебные разбирательства по вопросу о получателях выплат за погибшего бойца, срок отсчитывается с момента вступления в силу соответствующего решения суда.