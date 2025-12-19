Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин принес извинения вдове погибшего бойца спецоперации

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года» принес извинения супруге погибшего участия спецоперации из-за того, что она год не могла получить необходимые выплаты из-за бюрократии.

Он извинился за нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. «Все понятно, что нужно делать. Нужно это делать быстрее и расторопнее», – сказал президент.

31 июля Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок для выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции, а также членам семей погибших. Теперь такие выплаты должны осуществляться не позднее чем через 30 дней с момента получения всех необходимых документов.

Если возникают судебные разбирательства по вопросу о получателях выплат за погибшего бойца, срок отсчитывается с момента вступления в силу соответствующего решения суда.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь