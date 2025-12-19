Путин принес извинения вдове погибшего бойца спецоперации

31 июля Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок для выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции, а также членам семей погибших. Теперь такие выплаты должны осуществляться не позднее чем через 30 дней с момента получения всех необходимых документов.