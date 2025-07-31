Путин утвердил 30-дневный срок выплат раненным участникам СВО и семьям погибших
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный срок для выплат единовременных пособий военнослужащим, добровольцам, получившим ранения в зоне проведения специальной военной операции, а также членам семей погибших. Теперь такие выплаты должны осуществляться не позднее чем через 30 дней с момента получения всех необходимых документов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Если возникают судебные разбирательства по вопросу о получателях выплат за погибшего бойца, срок отсчитывается с момента вступления в силу соответствующего решения суда.
Аналогичный порядок будет применяться к страховым выплатам сотрудникам органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, ФСИН, таможенных и иных ведомств, получившим ранения при исполнении служебных обязанностей. Правило распространяется также на семьи погибших при исполнении долга или умерших от полученных на службе ранений и болезней.
В 2025 г. российские регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику в подходе к выплатам гражданам, заключающим контракт на участие в специальной военной операции, писали «Ведомости». Снизились выплаты в нескольких регионах. В частности, в Самарской области (2,1 млн вместо 3,6 млн руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО; 1,9 млн вместо 3,1 млн руб.), в Нижегородской области (ранее сообщалось о выплатах 3 млн руб., теперь – 1,5 млн руб.). В Башкирии единовременные выплаты решено снизить с 1,6 млн до 1 млн руб.