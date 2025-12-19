Путин указал на сокращение числа находившихся в розыске военных
В России сократилось количество бойцов, которые находились в статусе пропавших без вести, после внедрения новых механизмов поиска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
«Если посмотреть на начало года и на данный момент времени – количество лиц [бойцов], которые были в розыске, сократилось на 50%», – сказал он.
17 декабря министр обороны Андрей Белоусов назвал ключевой задачей Минобороны поиск пропавших без вести военных. По словам Белоусова, в 2025 г. был создан Главный координационный центр, наведен порядок в учете пропавших без вести и сформирована единая база данных, в которую внесены практически все такие случаи.
Белоусов говорил, что количество разысканных военнослужащих выросло втрое по сравнению с прошлым годом и достигло 48% от общего числа пропавших без вести, а в следующем году поставлена задача увеличить этот показатель до 60% и выше.