Путин: Россию не ждут в НАТО

9 октября издание The American Thinker писало, что после начала спецоперации на Украине Путин отправил западным странам сигнал, что любое расширение НАТО на восток не останется без решительного ответа. Согласно публикации, российский лидер дал понять Западу, что «любые дальнейшие провокации или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России в целом не будут приветствоваться и будут встречены силой».