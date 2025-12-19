Путин: Россию не ждут в НАТО
Россию не ждут в НАТО, а данные Москве обещания по нерасширению альянса игнорируются. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках программы «Итоги года».
«Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам, что вызывало и вызывает нашу законную озабоченность», – отметил глава государства.
По его словам, в этих условиях новая система безопасности в Европе достаточно актуальна.
9 октября издание The American Thinker писало, что после начала спецоперации на Украине Путин отправил западным странам сигнал, что любое расширение НАТО на восток не останется без решительного ответа. Согласно публикации, российский лидер дал понять Западу, что «любые дальнейшие провокации или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России в целом не будут приветствоваться и будут встречены силой».