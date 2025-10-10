AT: Путин предупредил НАТО, что Украина потеряна для альянса

По итогам визита в Таджикистан Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо двигаться, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Российский лидер подчеркнул, что РФ и США сейчас остаются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.