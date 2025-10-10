Газета
AT: Путин предупредил НАТО, что Украина потеряна для альянса

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин после начала спецоперации на Украине отправил западным странам сигнал, что любое расширение НАТО на восток получит решительный ответ, пишет издание The American Thinker.

«Он дал понять Западу, что любые дальнейшие провокации или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России в целом не будут приветствоваться и будут встречены силой», - говорится в публикации.

Кроме того, по мнению авторов материала, Украина в большей мере потеряна для Запада.

10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к компромиссам в конфликте на Украине еще с саммита на Аляске. Условием для этого могут стать усилия Соединенных штатов по склонению Европы и Киева к сотрудничеству.

По итогам визита в Таджикистан Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо двигаться, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Российский лидер подчеркнул, что РФ и США сейчас остаются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.

