Ушаков заявил о готовности России к компромиссам по Украине, но при одном условии
После саммита на Аляске Россия готова к компромиссам по урегулированию на Украине при условии, что США смогут склонить Европу и Киев к сотрудничеству. Об этом «Коммерсанту» рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что в ходе саммита в Анкоридже российская сторона пошла на некоторые уступки. По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин был готов к этому.
«Наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев», – заключил Ушаков.
По итогам визита в Таджикистан Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, куда надо двигаться, чтобы добиться мирного урегулирования украинского конфликта. По словам российского лидера, РФ и США сейчас остаются в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита на Аляске.
В ходе заседания Совета глав государств – участников СНГ Путин также говорил, что работу по урегулированию украинского конфликта Россия строит на принципиальных положениях, которые были затронуты в ходе саммита на Аляске.
10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что стамбульский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине стоит на паузе из-за нежелания Киева реагировать на предложения РФ. В частности, по его словам, украинская сторона не отвечает на проект меморандума и на предложение создать конкретные три рабочие группы.