Путин: Россия против размещения оружия в космосе
Россия против размещения оружия в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года», комментируя сообщения о комете 3I/ATLAS.
«Это [комета] наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», – пошутил он.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов говорил летом, что Москва считает неотложной задачей достижение юридических соглашений о создании инструмента по запрету на размещение оружия в космическом пространстве.
В феврале 2024 г. на тот момент президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. 20 февраля прошлого года Путин заявил, что Москва выступает «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе. По его словам, в космосе Россия делает «только то, что есть у других стран, включая США».