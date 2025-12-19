Путин: Россия против размещения оружия в космосе

В феврале 2024 г. на тот момент президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. 20 февраля прошлого года Путин заявил, что Москва выступает «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе. По его словам, в космосе Россия делает «только то, что есть у других стран, включая США».