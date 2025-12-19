Газета
Главная / Политика /

Путин: Россия против размещения оружия в космосе

Ведомости

Россия против размещения оружия в космосе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года», комментируя сообщения о комете 3I/ATLAS.

«Это [комета] наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае», – пошутил он.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов говорил летом, что Москва считает неотложной задачей достижение юридических соглашений о создании инструмента по запрету на размещение оружия в космическом пространстве. 

В феврале 2024 г. на тот момент президент США Джо Байден отдал распоряжение вступить в прямой диалог с Россией по теме возможной разработки ею противоспутникового оружия космического базирования. 20 февраля прошлого года Путин заявил, что Москва выступает «категорически против» размещения ядерного оружия в космосе. По его словам, в космосе Россия делает «только то, что есть у других стран, включая США».

