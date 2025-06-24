Совбез: нужно создать инструмент запрета на размещение оружия в космосе
Москва считает неотложной задачей достижение юридических соглашений о создании инструмента по запрету на размещение оружия в космическом пространстве. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов на открытии 20-й встречи секретарей СБ стран ШОС в Пекине.
«Признательны государствам – членам ШОС за поддержку и соавторство предложенных Россией тематических резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рассчитываем на сохранение такой тесной координации в дальнейшем», – сказал Венедиктов (цитата по ТАСС).
В апреле 2024 г. Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции ООН о неразмещении ядерного и другого оружия массового поражения в космосе. Таким образом Москва отреагировала на то, что ее совместный с КНР проект поправки к этой резолюции о полном запрете милитаризации космоса был отклонен семью голосами против семи поддержавших. Дополнительный российско-китайский параграф предполагал призыв СБ ООН ко «всем государствам, и прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, принять срочные меры для предотвращения навсегда размещения оружия в космическом пространстве».