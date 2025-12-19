Путин объяснил ограничения мобильной связи угрозой атак беспилотников
Ограничения мобильной связи в России вводятся для минимизации угрозы при налетах беспилотников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства пояснил, что такие меры связаны с использованием противником средств связи и интернета при ударах БПЛА по территории России. По его словам, эта проблема будет решаться комплексно, в том числе за счет перехода на отечественное программное обеспечение.
18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отключения мобильного интернета в ряде российских регионов для борьбы с атаками беспилотников являются оправданными и необходимыми. «Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности», – подчеркнул представитель Кремля.