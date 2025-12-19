Путин под «европейскими подсвинками» имел в виду неопределенную группу лиц
Президент РФ Владимир Путин назвал «европейскими подсвинками» неопределенную группу лиц. Об этом заявил глава государства в ходе программы «Итоги года».
«Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», – сказал он.
Глава государства указал, что это определение «выскочило» у него в процессе «общения с военной аудиторией». Путин заявил, что никогда не переходит на личности.
17 декабря Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны заявил, что «европейские подсвинки» рассчитывали быстро развалить Россию при администрации бывшего президента США Джо Байдена.