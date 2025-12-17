Газета
Политика

Путин: в ЕС хотели поживиться на России при Байдене

Ведомости

В Европе рассчитывали быстро развалить Россию при администрации бывшего президента США Джо Байдена, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

«Европейские подсвинки тут же включились в эту работу, прежде американской администрации, в надежде поживиться на развале нашей страны», – сказал Путин.

25 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия за время конфликта на Украине сплотилась и «очистилась» от тех, кто был неискренен по отношению к стране.

2 октября на заседании клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что украинский конфликт – трагедия и для украинцев, и для русских, «для всех нас». Но тем на Западе, кто «науськивал Украину на Россию», ее не жалко. Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать, отметил президент.

