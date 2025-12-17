2 октября на заседании клуба «Валдай» Путин подчеркнул, что украинский конфликт – трагедия и для украинцев, и для русских, «для всех нас». Но тем на Западе, кто «науськивал Украину на Россию», ее не жалко. Если бы НАТО не приблизилась к границам России, конфликта на Украине можно было бы избежать, отметил президент.