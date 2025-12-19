Путин: хорошая демографическая тенденция наблюдается в 25 регионах

8 декабря Путин говорил о недостаточности мер, принятых в сфере демографии. Рождаемость продолжает снижаться, в связи с чем президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в этом году введены корпоративно-демографический стандарт и ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей.