Путин: хорошая демографическая тенденция наблюдается в 25 регионах
В 25 регионах России обозначилась положительная демографическая тенденция, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
«Это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, многое получается. В том числе в такой непростой, но очень важной для страны сфере, как демография», – подчеркнул глава государства.
8 декабря Путин говорил о недостаточности мер, принятых в сфере демографии. Рождаемость продолжает снижаться, в связи с чем президент поручил поддерживать не только материнство, но и отцовство. Путин напомнил, что в этом году введены корпоративно-демографический стандарт и ряд инициатив, направленных на улучшение условий для семьи и детей.
В последние годы была утверждена долгосрочная стратегия демографического развития, а также запущен новый национальный проект «Семья». С 2025 г. показатели рождаемости включены в систему оценки эффективности работы региональных руководителей. Запланированы также новые меры поддержки: с 2026 г. семейные выплаты смогут получать малообеспеченные семьи, где воспитывается двое и более детей.