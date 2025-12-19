Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: обязательная отработка на студентов педвузов не распространяется

Ведомости

На студентов и выпускников педагогических вузов обязательная отработка не распространяется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».

«Всех напугали этим решением. На студентов педагогических вузов это не распространяется. Я думаю, пока нет такой необходимости», – сказал он.

В октябре министр просвещения Сергей Кравцов назвал неплохой идею обязательных отработок для выпускников педвузов.

11 ноября Госдума приняла закон, согласно которому выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений, прошедшие первичную аккредитацию, обязаны три года работать под руководством наставника. Проходить отработку они должны будут в медорганизациях, участвующих в программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь