Путин: обязательная отработка на студентов педвузов не распространяется
На студентов и выпускников педагогических вузов обязательная отработка не распространяется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года».
«Всех напугали этим решением. На студентов педагогических вузов это не распространяется. Я думаю, пока нет такой необходимости», – сказал он.
В октябре министр просвещения Сергей Кравцов назвал неплохой идею обязательных отработок для выпускников педвузов.
11 ноября Госдума приняла закон, согласно которому выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений, прошедшие первичную аккредитацию, обязаны три года работать под руководством наставника. Проходить отработку они должны будут в медорганизациях, участвующих в программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.