Кравцов назвал неплохой идею обязательных отработок для выпускников педвузов
Идея об обязательной отработке выпускников педагогических вузов неплохая, но стоит обратить внимание на расширение механизма целевого приема под конкретные школы. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, его комментарий опубликован в Telegram-канале «Юнашев live».
По словам Кравцова, сейчас педагогическое направление является третьим в стране по популярности.
«У нас конкурс в среднем 10 человек на место, а в наши педагогические вузы именно – 12 человек на место. Поэтому, на мой взгляд, решение этого вопроса именно в расширении целевого приема», – сказал министр.
8 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений, прошедшие первичную аккредитацию, обязаны три года работать под руководством наставника. Проходить отработку они должны будут в медорганизациях, участвующих в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.