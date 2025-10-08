ГД приняла в первом чтении проект о закреплении кадров в здравоохранении
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения. Документ опубликован в думской электронной базе.
Предлагается внести поправки в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об образовании в РФ».
Согласно предлагаемым изменениям, выпускники медицинских и фармацевтических учебных заведений, прошедшие первичную аккредитацию, обязаны в течение трех лет работать под руководством наставника. Эта деятельность должна осуществляться в медорганизациях, участвующих в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Положение о наставничестве будет утверждать Минздрав России, пояснили в Госдуме.
Вместе с тем заключившие договор о целевом обучении должны будут работать в медорганизации, указанной в договоре. Затем специалисты смогут пройти периодическую аккредитацию, которая требуется для продолжения профессиональной деятельности.
Законопроект также определяет особенности целевого обучения. Согласно новым правилам, студенты, обучающиеся за счет бюджетных средств, обязаны на первом курсе заключить договор о целевом обучении. При невыполнении условий договора выпускнику потребуется возместить средства, затраченные на его обучение, а также уплатить штраф, равный их двукратному размеру. Аналогичные требования могут распространиться и на учащихся системы среднего профессионального образования.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 г.
В августе «Ведомости» писали о соответствующей инициативе Минздрава, одобренной правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По словам директора Центра изучения проблем финансирования, организации и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета Андрея Рагозина, отработка необходимого стажа в клиниках, работающих по ОМС, предоставляет широкие возможности для трудоустройства в медорганизациях больших городов. Однако это не решает проблему нехватки кадров в сельской местности, малых городах и депрессивных регионах, считает он.