ГД приняла в первом чтении проект о закреплении кадров в здравоохранении

В августе «Ведомости» писали о соответствующей инициативе Минздрава, одобренной правительственной комиссией по законопроектной деятельности. По словам директора Центра изучения проблем финансирования, организации и межтерриториальных отношений в здравоохранении Финансового университета Андрея Рагозина, отработка необходимого стажа в клиниках, работающих по ОМС, предоставляет широкие возможности для трудоустройства в медорганизациях больших городов. Однако это не решает проблему нехватки кадров в сельской местности, малых городах и депрессивных регионах, считает он.