Путин: проблема водоснабжения Донбасса решится после взятия Славянска

Пушилин, в свою очередь, заявил, что водопотери в некоторых местах достигают 60% и это происходит из-за сокращения графиков подачи воды и усиления износа сетей в связи с этим. Несмотря на то что ежедневно в республике ремонтные работы проводятся на 100 участках с прорывами, сети могли не ремонтироваться с 90-х гг., из-за чего изношенность стала накопленной.