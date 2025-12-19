Путин: проблема водоснабжения Донбасса решится после взятия Славянска
Проблема водоснабжения Донбасса будет окончательно решена после установления контроля России над территориями за Славянском, где расположен основной водозабор. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на программе «Итоги года».
Он отметил, что в «старой системе» решить проблему с водой можно, взяв тот город. Но власти решают проблему снабжения водой и строительством новых водоводов. Наряду со строительством важно обновить существующие сети: из-за десятилетий запустения потери воды в трубах достигали 68% и до сих пор составляют около 50%. По словам российского лидера, ремонт старых систем обходится не дешевле строительства новых.
В августе Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что водоснабжение стало одной из наиболее актуальных проблем в ДНР.
Пушилин, в свою очередь, заявил, что водопотери в некоторых местах достигают 60% и это происходит из-за сокращения графиков подачи воды и усиления износа сетей в связи с этим. Несмотря на то что ежедневно в республике ремонтные работы проводятся на 100 участках с прорывами, сети могли не ремонтироваться с 90-х гг., из-за чего изношенность стала накопленной.