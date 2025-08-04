Путин обсудил с Пушилиным нехватку воды в ДНР
Водоснабжение стало одной из наиболее актуальных проблем в Донецкой народной республике (ДНР), сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой региона Дениса Пушилина. Стенограмма диалога опубликована на сайте Кремля.
«К сожалению, водовод, который был построен, не решает всех задач. Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю», – отметил Путин. Он также напомнил о больших потерях воды «в ходе перемещения этих ресурсов».
Пушилин, в свою очередь, заявил, что водопотери в некоторых местах достигают 60%, и это происходит из-за сокращения графиков подачи воды и усиления износа сетей в связи с этим. Несмотря на то что ежедневно в республике ремонтные работы проводятся на 100 участках с прорывами, сети могли не ремонтироваться с 90-х гг., из-за чего изношенность стала накопленной.
24 января из-за украинских ударов по критической инфраструктуре ДНР и ЛНР была приостановлена работа водовода Дон – Донбасс. Предприятия республики получили предписания строго экономить воду. В мае Пушилин говорил, что только установление контроля над Славянском и восстановление канала Северский Донец – Донбасс позволит полноценно обеспечить республику водой.
18 июля власти объявили о сокращении графика подачи воды в крупнейшие по численности города республики. Донецк и Макеевка были переведены на подачу раз в три дня. 25 июля глава республики сообщил, что в Донецк прибыли первые 33 из 75 водовозов из Москвы. Он отметил, что борьба «за воду» в регионе продолжается. Вместе с техникой в город приехали водители для работы в две смены. Пушилин также сообщал, что властям удалось договориться о снижении стоимости воды в рознице.