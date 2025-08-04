Путин обсудил с Пушилиным нехватку воды в ДНР

18 июля власти объявили о сокращении графика подачи воды в крупнейшие по численности города республики. Донецк и Макеевка были переведены на подачу раз в три дня. 25 июля глава республики сообщил, что в Донецк прибыли первые 33 из 75 водовозов из Москвы. Он отметил, что борьба «за воду» в регионе продолжается. Вместе с техникой в город приехали водители для работы в две смены. Пушилин также сообщал, что властям удалось договориться о снижении стоимости воды в рознице.