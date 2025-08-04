Пушилин доложил Путину о восстановлении Донбасса

Особое внимание на встрече было уделено проблеме водоснабжения. Как сообщил Пушилин, после водной блокады, устроенной со стороны Украины, регион столкнулся с дефицитом воды: «Мы были вынуждены перевести снабжение на график – в Донецке и Макеевке подача воды идет раз в три дня на несколько часов, в Янакиево – раз в четыре дня, в Мариуполе – раз в два дня». Пушилин добавил, что ежедневно устраняется до 100 аварий, а в пиковые периоды – до 2000 в неделю.