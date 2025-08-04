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Пушилин доложил Путину о восстановлении Донбасса

По его словам, с 2022 года в ДНР построено и отремонтировано около 1500 км дорог
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом сообщил Кремль.

По словам главы региона, в 2025 г. в Донецке началось восстановление бывших прифронтовых районов – Куйбышевского, Киевского, Кировского и Петровского. Там повреждено или разрушено 2189 многоквартирных домов и 256 объектов соцсферы. «Предстоит очень серьезная работа, но мы настроены оптимистично», – отметил он. За 2025 г. планируется восстановить 109 объектов образования, 22 спортивных учреждения и 57 объектов культуры.

Пушилин также рассказал, что после открытия сосудистого центра в Донецке идет ускоренная работа по запуску аналогичного учреждения в Макеевке. В регионе также действует программа «патруль здоровья» – бригады врачей выезжают в малые населенные пункты, чтобы компенсировать нехватку узкопрофильных специалистов. Более 30 000 человек уже прошли осмотр в рамках этой инициативы.

Важным направлением восстановления глава ДНР назвал дорожное строительство. С 2022 г. построено и отремонтировано около 1500 км дорог. Только в этом году планируется довести объем работ до 800 км, что, по словам Пушилина, является рекордным показателем для региона.

Особое внимание на встрече было уделено проблеме водоснабжения. Как сообщил Пушилин, после водной блокады, устроенной со стороны Украины, регион столкнулся с дефицитом воды: «Мы были вынуждены перевести снабжение на график – в Донецке и Макеевке подача воды идет раз в три дня на несколько часов, в Янакиево – раз в четыре дня, в Мариуполе – раз в два дня». Пушилин добавил, что ежедневно устраняется до 100 аварий, а в пиковые периоды – до 2000 в неделю.

Путин подчеркнул, что вопрос требует системного решения. Он отметил, что построенный ранее водовод пока не вышел на плановый режим. «Это связано и с износом, и с неэффективной организацией», – добавил он. Пушилин отметил, что потери воды в сетях местами достигают 60%. Для решения проблемы в регион переброшены дополнительные силы.

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