Путин рассказал про свою квартиру в Кремле
Президент РФ Владимир Путин на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025» рассказал, что живет в квартире в Кремле.
По его словам, все, что сделано в кремлевской квартире, сделал бывший управляющий делами первого президента России Бориса Ельцина и с тех пор ничего в ней не менялось.
«Сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть раз ночевал, а я там живу сегодня, это правда», – подчеркнул Путин.
В мае Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показал кухню и гостиную в собственной квартире в Кремле. В гостиной находятся несколько светлых кресел, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III. Президент уточнял, что здесь в разные годы он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином и 42-м президентом США Биллом Клинтоном.
Путин также проводил съемочную группу фильма на кухню. На столе у главы государства можно было заметить фрукты, мед и стопку с документами. Рядом на столике находилась икона Спаса Нерукотворного.