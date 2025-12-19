Путин признался, что никогда не записывал видеокружки в мессенджерах

Глава государства при этом подчеркнул, что с появлением национального мессенджера Max Россия добилась полного технологического суверенитета. Страна достигла этого результата на ряду с США и Китаем, сказал он. На вопрос о конкуренции Мах с другими мессенджерами Путин ответил, что конкуренция нужна всегда.