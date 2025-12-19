Путин признался, что никогда не записывал видеокружки в мессенджерах
Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» поделился, что никогда не отправлял близким сообщения и видеокружки в мессенджере.
«Нет, никогда этого не делал», – ответил российский лидер на соответствующий вопрос.
Глава государства при этом подчеркнул, что с появлением национального мессенджера Max Россия добилась полного технологического суверенитета. Страна достигла этого результата на ряду с США и Китаем, сказал он. На вопрос о конкуренции Мах с другими мессенджерами Путин ответил, что конкуренция нужна всегда.