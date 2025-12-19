Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин признался, что никогда не записывал видеокружки в мессенджерах

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» поделился, что никогда не отправлял близким сообщения и видеокружки в мессенджере.

«Нет, никогда этого не делал», – ответил российский лидер на соответствующий вопрос.

Глава государства при этом подчеркнул, что с появлением национального мессенджера Max Россия добилась полного технологического суверенитета. Страна достигла этого результата на ряду с США и Китаем, сказал он. На вопрос о конкуренции Мах с другими мессенджерами Путин ответил, что конкуренция нужна всегда.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте