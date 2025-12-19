Газета
Политика

Путин ответил на вопрос, влюблен ли он

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» на вопрос, влюблен ли он, ответил положительно.

В настоящий момент Путин не женат. Сейчас ему 73 года.

В 2013 г. президент развелся. Владимир и Людмила Путины пробыли в браке практически 30 лет: их свадьба состоялась 28 июля 1983 г. Людмила Путина объяснила развод редкими встречами. У них двое детей: старшая дочь Путина Мария родилась в 1985 г., младшая – Екатерина – в 1986 г.

19 декабря в Гостином дворе проходят «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» – совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция. Она стартовала в 12:00 мск. Федеральные телеканалы заложили в сетке вещания время до 15:00, но выступления президента не ограничены – обычно программа длится 4,5 часа.

