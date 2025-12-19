Путин ответил на вопрос, влюблен ли он

В 2013 г. президент развелся. Владимир и Людмила Путины пробыли в браке практически 30 лет: их свадьба состоялась 28 июля 1983 г. Людмила Путина объяснила развод редкими встречами. У них двое детей: старшая дочь Путина Мария родилась в 1985 г., младшая – Екатерина – в 1986 г.