После прямой линии Путин встретился с сотрудниками кол-центра
После прямой линии президент РФ Владимир Путин встретился с сотрудниками кол-центра программы «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным», сообщил Кремль.
Так, он поздоровался с волонтерами движения «Народный фронт "За Россию"», сотрудниками Ростелекома и Сбербанка.
Путину рассказали о ситуации с военнослужащими в Москве, которые не получают льготы, несмотря на участие в боевых действиях. Такая категория военнослужащих заключила контракт с Минобороны до начала спецоперации. Президент поручил разобраться в этой ситуации и подчеркнул, что это явный пробел, на который никто не обратил внимание. «Я даже не могу в это поверить», – сказал Путин
В этом году количество присланных обращений граждан к президенту превысило 3 млн. Расшифровкой обращений занималась нейросеть Сбербанка GigaChat. Пресс-конференция президента продлилась 4 часа 27 минут. Он прокомментировал более 70 тем.