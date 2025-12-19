После прямой линии Путин встретился с сотрудниками кол-центра

Путину рассказали о ситуации с военнослужащими в Москве, которые не получают льготы, несмотря на участие в боевых действиях. Такая категория военнослужащих заключила контракт с Минобороны до начала спецоперации. Президент поручил разобраться в этой ситуации и подчеркнул, что это явный пробел, на который никто не обратил внимание. «Я даже не могу в это поверить», – сказал Путин