Лавров заявил о планах расширения авиасообщения с Египтом

В свою очередь египетский министр отметил, что Россия для Египта находится на первом – втором месте по приезжающим туристам, которых в 2024 г. прибыло более 1,4 млн человек. Абдельати заявил, что в Египте расширяются курортные зоны, причем планируется строительство новых не только в Красноморской зоне, «на востоке», но и «на северном берегу» – побережье Средиземного моря.