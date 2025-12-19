Лавров заявил о планах расширения авиасообщения с Египтом
Россия и Египет готовят расширение прямого авиасообщения на египетских курортных направлениях. Об этом по итогам встречи на полях второй министерской встречи Россия – Африка с главой МИД Египта Бадром Абдельати заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».
«Готовим сейчас расширение прямого авиационного сообщения между нашей страной и египетскими курортами, что, конечно же, позволит наращивать туристический поток», – сказал Лавров. Число рейсов, на которое планируется увеличить прямое авиасообщение между странами, министр не назвал.
Он добавил, что Россия также готова больше принимать у себя египетских туристов.
В свою очередь египетский министр отметил, что Россия для Египта находится на первом – втором месте по приезжающим туристам, которых в 2024 г. прибыло более 1,4 млн человек. Абдельати заявил, что в Египте расширяются курортные зоны, причем планируется строительство новых не только в Красноморской зоне, «на востоке», но и «на северном берегу» – побережье Средиземного моря.
9 декабря «Ведомости» со ссылкой на аналитиков сообщали, что средний чек на новогоднее путешествие вырос на 52% по сравнению с первыми десятью месяцами 2025 г. и достиг 272 000 руб. Самым популярным направлением у россиян остается Египет, на который приходится 33,6% всех бронирований на праздники. На втором месте – ОАЭ с 18,5%, затем следуют курорты Таиланда (15,5%), Турции (7,7%) и Вьетнама (7,1%).