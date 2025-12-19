Путин не исключил переиспользования военных дронов в логистике

«Что касается гражданки, подтверждения лидерства – его можно будет подтвердить в том случае, если то, что в силу необходимости использования в боевых действиях будет иметь продолжение в гражданской сфере, а потом из гражданской сферы это будет перетекать назад в область укрепления обороноспособности страны», – заявил Путин. По его словам, данная работа уже идет и она будет продолжена. Речь идет о доставке дронами «всего чего угодно»: почты, продуктов питания, лекарств, уточнил глава государства.