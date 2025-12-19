Путин не исключил переиспользования военных дронов в логистике
В России будет продолжаться работа по применению боевых беспилотников в гражданской сфере – в сферах доставки продуктов питания, почты и лекарств, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Что касается гражданки, подтверждения лидерства – его можно будет подтвердить в том случае, если то, что в силу необходимости использования в боевых действиях будет иметь продолжение в гражданской сфере, а потом из гражданской сферы это будет перетекать назад в область укрепления обороноспособности страны», – заявил Путин. По его словам, данная работа уже идет и она будет продолжена. Речь идет о доставке дронами «всего чего угодно»: почты, продуктов питания, лекарств, уточнил глава государства.
Беспилотная авиация развивается хорошими темпами, и она будет поддерживаться и в будущем, заверил президент. Он пообещал, что в стране будут оказывать поддержку «кулибиным», разрабатывающим дроны для спецоперации. Как отметил Путин, министр обороны Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотников и поэтому сильно поменялась ситуация с дронами на фронте. Он подчеркнул, что ВС РФ превосходят украинскую армию по количеству беспилотников на всех участках фронта.
19 декабря в Гостином дворе прошли «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» – совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция. Она стартовала примерно в 12:00 мск и продолжалась 4 часа 27 минут.