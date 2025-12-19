Газета
Навроцкий: Польша передаст Украине МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии

Ведомости

Польша скорее всего передаст Украине истребители МиГ-29 в обмен на антидроновые технологии, заявил польский президент Кароль Навроцкий на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«После выполнения формальных процедур, думаю, вопрос будет просто решен», – сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Навроцкий добавил, что не против передать самолеты. При этом он отметил, что это решение не входит в его полномочия.

10 декабря генеральный штаб польской армии сообщил, что Польша выразила готовность передать Украине списанные с вооружения истребители МиГ-29, обменяв их на технологии Киева по созданию ракет и дронов. Представители ведомства объяснили, что истребители уже выработали свой ресурс, поэтому их модернизация бесперспективна.

В июне глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что страна готова постепенно передавать Киеву снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Он отметил, что таким образом Варшава внесет свой вклад в военную помощь Украине.

