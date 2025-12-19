Reuters: поставки оружия на Украину не сократились после прихода Трампа
Поставки оружия на Украину не сократились после решения президента США Дональда Трампа прекратить прямые пожертвования, заявил Reuters заместитель командующего силами НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению Украины.
«Никакой паузы не было... процесс просто продолжился, и дело не в том, что США ждут, пока за это заплатят», – заявил он.
Он добавил, что многие европейские страны вносят свой вклад в финансирование. Его достаточно, чтобы Украина продолжала борьбу. Агентство пишет, что Украина по-прежнему сильно зависит от американского оружия.
6 декабря Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников заявил, что США намерены увеличить объемы поставок вооружений Украине до 25 декабря – западного Рождества. В материале говорится, что Вашингтон сохранит военную поддержку Киева, но предупреждает союзников, что больше не будет автоматически занимать ведущую роль в реагировании НАТО.