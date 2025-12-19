Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио заявил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Ведомости

В вопросе урегулирования российско-украинского конфликта достигнут прогресс. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Думаю, мы достигли прогресса, но еще есть куда идти. И, очевидно, самые сложные вопросы всегда возникают в последнюю очередь», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Politico писало 17 декабря, что представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные. По данным издания, в состав российской делегации может войти глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

До этого, в середине декабря, США провели встречи с европейской и украинской сторонами в Берлине. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит у Киева готовности к завершению конфликта. Российский президент заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте