Рубио заявил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине
В вопросе урегулирования российско-украинского конфликта достигнут прогресс. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Думаю, мы достигли прогресса, но еще есть куда идти. И, очевидно, самые сложные вопросы всегда возникают в последнюю очередь», – сказал он в ходе пресс-конференции.
Politico писало 17 декабря, что представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные. По данным издания, в состав российской делегации может войти глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
До этого, в середине декабря, США провели встречи с европейской и украинской сторонами в Берлине. Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения.
19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не видит у Киева готовности к завершению конфликта. Российский президент заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на базе его тезисов, которые были изложены в МИД РФ в 2024 г.