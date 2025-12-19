Лавров обсудил с главой МИД Сейшел взаимоотношения в сфере туризма

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по взаимодействию России и Сейшельских островов в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях. Дипломаты также обсудили реализацию проектов по рыболовству, образованию и подготовки кадров по гражданским специальностям.