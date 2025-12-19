Газета
Лавров обсудил с главой МИД Сейшел взаимоотношения в сфере туризма

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел и диаспоры Сейшельских островов Барри Фором актуальные вопросы повестки дня, включая реализацию проектов в сфере туризма. Об этом сообщили в МИД России.

Лавров и Фор подтвердили обоюдный настрой на развитие партнерства стран в международных делах, укрепление взаимодействия в ООН и на других площадках.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по взаимодействию России и Сейшельских островов в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях. Дипломаты также обсудили реализацию проектов по рыболовству, образованию и подготовки кадров по гражданским специальностям.

19 декабря по итогам встречи на полях второй министерской встречи «Россия – Африка» с главой МИД Египта Бадром Абдельати Лавров сообщил, что Россия и Египет готовят расширение прямого авиасообщения на египетских курортных направлениях.

