В аэропорту Софии арестовали двоих россиян по запросу США
Российских граждан Олега Ольшанского и Сергея Ивина арестовали в аэропорту Софии по запросу США, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Болгарии.
В настоящий момент они находятся в следственном изоляторе. В отношении Ольшанского болгарский суд принял решение об экстрадиции. Оно будет обжаловано адвокатами, сообщили в посольстве. Заседание по делу Ивина еще не проводилось.
В консульском отделе диппредставительства отметили, что сотрудники ведомства находятся в постоянном контакте с россиянами и их адвокатами. Официальной информации о запросе США об экстрадиции, по данным агентства, пока нет.
10 октября стало известно, что суд американского штата Пенсильвания удовлетворил запрос министерства юстиции Франции об экстрадиции из США российского инженера Анатолия Легкодымова, одного из основателей криптовалютной платформы Bitzlato. По его словам, во Франции российскому гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.