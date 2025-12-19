Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В аэропорту Софии арестовали двоих россиян по запросу США

Ведомости

Российских граждан Олега Ольшанского и Сергея Ивина арестовали в аэропорту Софии по запросу США, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Болгарии.

В настоящий момент они находятся в следственном изоляторе. В отношении Ольшанского болгарский суд принял решение об экстрадиции. Оно будет обжаловано адвокатами, сообщили в посольстве. Заседание по делу Ивина еще не проводилось.

В консульском отделе диппредставительства отметили, что сотрудники ведомства находятся в постоянном контакте с россиянами и их адвокатами. Официальной информации о запросе США об экстрадиции, по данным агентства, пока нет.

10 октября стало известно, что суд американского штата Пенсильвания удовлетворил запрос министерства юстиции Франции об экстрадиции из США российского инженера Анатолия Легкодымова, одного из основателей криптовалютной платформы Bitzlato. По его словам, во Франции российскому гражданину грозит до 20 лет лишения свободы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её