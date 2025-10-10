Суд в США решил экстрадировать во Францию инженера из РФ Легкодымова

Легкодымов был арестован в Майами в январе 2023 г. Минюст США сообщал, что он занимал руководящую должность на криптобирже, зарегистрированной в Гонконге. По данным ведомства, Bitzlato не требовала от пользователей достоверной идентификации личности – фотографии или паспорта. Если от пользователей требовались документы, криптобиржа позволяла предоставить информацию «подставных лиц». В результате, как заявили в Минюсте, Bitzlato якобы «стала убежищем для преступных доходов и средств».