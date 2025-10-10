Суд в США решил экстрадировать во Францию инженера из РФ Легкодымова
Суд американского штата Пенсильвания удовлетворил запрос министерства юстиции Франции об экстрадиции из США российского инженера Анатолия Легкодымова, одного из основателей криптовалютной платформы Bitzlato. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с ТАСС.
По его словам, во Франции российскому гражданину грозит до 20 лет лишения свободы. Правозащитник подчеркнул, что французское обвинение основано на тех же материалах, по которым Легкодымов уже был приговорен американским судом к 18 месяцам лишения свободы и полностью отбыл наказание, но после этого продолжал находиться в следственном изоляторе.
Мельников назвал действия французской стороны явным нарушением международного права, запрещающего повторное судебное преследование за одни и те же правонарушения. Защита намерена обжаловать решение суда Пенсильвании в вышестоящей инстанции и убедить министерство юстиции США, которое должно принять окончательное решение об экстрадиции, в незаконности повторного суда над Легкодымовым во Франции.
Легкодымов был арестован в Майами в январе 2023 г. Минюст США сообщал, что он занимал руководящую должность на криптобирже, зарегистрированной в Гонконге. По данным ведомства, Bitzlato не требовала от пользователей достоверной идентификации личности – фотографии или паспорта. Если от пользователей требовались документы, криптобиржа позволяла предоставить информацию «подставных лиц». В результате, как заявили в Минюсте, Bitzlato якобы «стала убежищем для преступных доходов и средств».