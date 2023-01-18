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Финансы

В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина

Ведомости

В Майами арестовали гражданина России Анатолия Легкодымова, который связан с криптовалютой биржей Bitzlato, говорится в сообщении министерства юстиции США.

По информации американского ведомства, Легкодымов является основателем и владельцем контрольного пакета акций Bitzlato.

«Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами и сегодня днем должен предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды», – говорится в сообщении минюста Соединенных Штатов.

Как пояснили в ведомстве, крупнейшим контрагентом Bitzlato стал российский даркнет-рынок «Гидра». Пользователи этой площадки, которая была закрыта правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года, через криптобиржу смогли обменять свыше $700 млн в криптовалюте. Помимо этого Bitzlato получила более $15 млн посредствам вымогательства.

В сообщении министерства финансов США также говорится, что 18 января сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ведомства признала криптобиржу Bitzlato в качестве «основной проблемы по отмыванию денег» в связи с якобы незаконным финансированием в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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