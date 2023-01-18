В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина
В Майами арестовали гражданина России Анатолия Легкодымова, который связан с криптовалютой биржей Bitzlato, говорится в сообщении министерства юстиции США.
По информации американского ведомства, Легкодымов является основателем и владельцем контрольного пакета акций Bitzlato.
«Легкодымов был арестован прошлой ночью в Майами и сегодня днем должен предстать перед окружным судом США по Южному округу Флориды», – говорится в сообщении минюста Соединенных Штатов.
Как пояснили в ведомстве, крупнейшим контрагентом Bitzlato стал российский даркнет-рынок «Гидра». Пользователи этой площадки, которая была закрыта правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года, через криптобиржу смогли обменять свыше $700 млн в криптовалюте. Помимо этого Bitzlato получила более $15 млн посредствам вымогательства.
В сообщении министерства финансов США также говорится, что 18 января сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ведомства признала криптобиржу Bitzlato в качестве «основной проблемы по отмыванию денег» в связи с якобы незаконным финансированием в России.