В США арестовали связанного с криптобиржей Bitzlato россиянина

Как пояснили в ведомстве, крупнейшим контрагентом Bitzlato стал российский даркнет-рынок «Гидра». Пользователи этой площадки, которая была закрыта правоохранительными органами США и Германии в апреле 2022 года, через криптобиржу смогли обменять свыше $700 млн в криптовалюте. Помимо этого Bitzlato получила более $15 млн посредствам вымогательства.