Reuters: с криптобиржи FTX пропало не менее $1 млрд средств клиентов
С криптовалютной биржи FTX, которая на этой неделе подала заявление о банкротстве, исчезли по меньшей мере $1 млрд средств, принадлежащих клиентам, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, это произошло после перевода основателем биржи $10 млрд средств клиентов из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research. Одни собеседники агентства заявили, что в результате были потеряны $1,7 млрд, другие оценили недостающую сумму в $1-2 млрд.
Компания FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября на фоне массового вывода денег клиентами, пишет агентство, называя случившееся «самым громким крахом» криптовалюты за последние годы.
Крах FTX начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид.
Позже Чжао сообщил, что Binance рассматривает возможность покупки FTX, чтобы помочь ей выйти из «кризиса ликвидности», однако в итоге после изучения всех проблем такое предложение было отклонено.
На фоне этих новостей биткойн 9 ноября впервые с ноября 2020 г. опустился ниже $16 000, потеряв 20% стоимости.