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Reuters: с криптобиржи FTX пропало не менее $1 млрд средств клиентов

Ведомости

С криптовалютной биржи FTX, которая на этой неделе подала заявление о банкротстве, исчезли по меньшей мере $1 млрд средств, принадлежащих клиентам, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, это произошло после перевода основателем биржи $10 млрд средств клиентов из FTX в торговую компанию Bankman-Fried Alameda Research. Одни собеседники агентства заявили, что в результате были потеряны $1,7 млрд, другие оценили недостающую сумму в $1-2 млрд.

Компания FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября на фоне массового вывода денег клиентами, пишет агентство, называя случившееся «самым громким крахом» криптовалюты за последние годы.

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Крах FTX начался со статьи Coindesk, в которой говорилось, что большая часть активов ($14,6 млрд) компании Alameda составляют токены FTT — монеты, выпущенные ее дочерней компанией. После этого инвесторы начали выводить деньги с биржи и продавать ее токены FTT. В частности, глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао сообщил, что продаст все имеющиеся токены FTT, после чего курс монеты упал на 23%. Всего за трое суток с криптобиржи было выведено около $6 млрд, подтвердил глава криптобиржи Сэм Банкман-Фрид.

Позже Чжао сообщил, что Binance рассматривает возможность покупки FTX, чтобы помочь ей выйти из «кризиса ликвидности», однако в итоге после изучения всех проблем такое предложение было отклонено.

На фоне этих новостей биткойн 9 ноября впервые с ноября 2020 г. опустился ниже $16 000, потеряв 20% стоимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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