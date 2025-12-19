Из резиденции Наполеона в Бельгии украли кольцо с пятью бриллиантами
Из резиденции Наполеона в Бельгии украли когда-то принадлежащее ему кольцо с пятью бриллиантами, сообщило RTBF. Кража произошла в ночь на 18 декабря.
Двое злоумышленников проникли в здание через окно. Затем они разбили несколько витрин, чтобы украсть их содержимое.
Кольцо Наполеона было найдено во время бегства императора 18 июня 1815 г. после битвы при Ватерлоо. Кроме него украли золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи. Историческая ценность похищенного намного превышает рыночную стоимость, говорится в материале.
19 октября из Лувра в Париже украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.