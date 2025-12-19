Из резиденции Наполеона в Бельгии украли кольцо с пятью бриллиантами

19 октября из Лувра в Париже украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Среди похищенного – тиары, серьги, ожерелья и броши. Одна из корон была повреждена и оставлена на месте преступления. Ущерб от кражи оценивается в 88 млн евро.