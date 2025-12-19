FT: Британия отказалась от изъятия замороженных российских активов
Правительство Великобритании отказалось экспроприировать замороженные российские активы в одностороннем порядке, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя кабмина Соединенного Королевства.
Собеседник издания сообщил, что Британия не будет действовать без международных партнеров. Однако Лондон продолжит работу с партнерами по «Большой семерке» (G7) и Европейским союзом по финансированию Украины.
Поддержка Украины остается «непоколебимой» со стороны Великобритании, сообщила канцлер казначейства страны Рейчел Ривз.
19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. По данным Reuters, решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС приняли вместо использования замороженных российских активов, обойдя таким образом разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.