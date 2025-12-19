Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников за три часа

Ведомости

В период с 20:00 до 23:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Большая часть из них – 22 единицы – сбили над территорией Белгородской области. Над Крымом уничтожили семь дронов, над Курской областью – два.

Четыре БПЛА уничтожили над Черным морем. Еще один беспилотник перехватили над Воронежской областью.

В ночь на 19 декабря силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России. Больше всего воздушных целей – 36 единиц – было поражено в небе над Ростовской областью. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её