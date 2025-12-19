Средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников за три часа
В период с 20:00 до 23:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Большая часть из них – 22 единицы – сбили над территорией Белгородской области. Над Крымом уничтожили семь дронов, над Курской областью – два.
Четыре БПЛА уничтожили над Черным морем. Еще один беспилотник перехватили над Воронежской областью.
В ночь на 19 декабря силы ПВО сбили 94 дрона над регионами России. Больше всего воздушных целей – 36 единиц – было поражено в небе над Ростовской областью.