США ввели новые санкции против Венесуэлы
Министерство финансов США ввело новые санкции против Венесуэлы, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Согласно документу, в санкционный список попали два гражданина Панамы и пять граждан Венесуэлы.
Минфин США также объявил, что выдал лицензию, которая частично разрешает операции с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.
17 декабря президент США Дональд Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной.