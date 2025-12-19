Газета
США ввели новые санкции против Венесуэлы

Ведомости

Министерство финансов США ввело новые санкции против Венесуэлы, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Согласно документу, в санкционный список попали два гражданина Панамы и пять граждан Венесуэлы.

Минфин США также объявил, что выдал лицензию, которая частично разрешает операции с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он также отдал приказ о введении полной и окончательной морской блокады против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной.

