За несколько дней США продали «золотых карт» Трампа на $1,3 млрд
За несколько дней продаж «золотых карт» американского президента Дональда Трампа США получили $1,3 млрд, сообщил министр торговли страны Говард Латник, передает «РИА Новости».
Согласно информации на сайте программы, заплатив $1 млн и оплатив сбор за обработку заявки в размере $15 000, заявители на оформление «золотой карты» получат постоянный вид на жительство (ВНЖ) в США.
11 декабря Белый дом запустил сайт по продаже «золотых карт». На официальном сайте TrumpCard.gov размещено изображение блестящей карты золотого цвета с фотографией Трампа, его подписью и именем.
CNBC сообщал, что 26 сентября Трамп снизил стоимость программы с $5 млн до $1 млн. Он пообещал, что ВНЖ будет выдаваться в рекордно короткие сроки.
Трамп представил «золотые карты» 25 февраля в Овальном кабинете Белого дома. Американский лидер также похвастался журналистам, что для его инициативы ему не требуется одобрение конгресса.
Аналитики отмечали, что «золотая виза», судя по заявлениям властей, должна заменить существующую инвестпрограмму EB-5. Она требует от иностранцев вложений в размере от $800 000 до $1 050 000 в американский бизнес, создающий не менее 10 рабочих мест для граждан США. Известно, что только за 2024 г. было выдано 12 055 виз ЕВ-5. На конец сентября 2024 г. на рассмотрении была 9971 заявка.