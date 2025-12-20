За несколько дней США продали «золотых карт» Трампа на $1,3 млрд

Аналитики отмечали, что «золотая виза», судя по заявлениям властей, должна заменить существующую инвестпрограмму EB-5. Она требует от иностранцев вложений в размере от $800 000 до $1 050 000 в американский бизнес, создающий не менее 10 рабочих мест для граждан США. Известно, что только за 2024 г. было выдано 12 055 виз ЕВ-5. На конец сентября 2024 г. на рассмотрении была 9971 заявка.