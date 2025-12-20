США из мести ударили по 70 целям ИГИЛ в Сирии
США нанесли авиаудары по позициям «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии, выполнив обещание президента Дональда Трампа отомстить за гибель двух американских солдат и переводчика, сообщает The New York Times.
Центральное командование ВС сообщило, что американские истребители, ударные вертолеты и артиллерия выпустили более 100 боеприпасов по более чем 70 предполагаемым целям ИГИЛ, включая склады оружия. В заявлении также отмечается, что в операции участвовали иорданские боевые самолеты. Трамп назвал удары «массированными».
Министр обороны Пит Хегсет попытался развеять опасения, что Соединенные Штаты могут возобновить новую крупную операцию на Ближнем Востоке, отмечает издание. «Это не начало войны – это объявление мести», – заявил Хегсет.
Солдаты, погибшие 13 декабря, стали первыми американскими жертвами в стране после свержения экс-президента Сирии Башара Асада в прошлом году. По словам американских и сирийских официальных лиц, они участвовали в контртеррористических операциях против «Исламского государства». Тогда еще трое человек получили ранения. Это случилось в районе, который власти Сирии полностью не контролируют. Трамп тогда же пообещал отомстить за гибель солдат.