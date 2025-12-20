США из мести ударили по 70 целям ИГИЛ в Сирии

Солдаты, погибшие 13 декабря, стали первыми американскими жертвами в стране после свержения экс-президента Сирии Башара Асада в прошлом году. По словам американских и сирийских официальных лиц, они участвовали в контртеррористических операциях против «Исламского государства». Тогда еще трое человек получили ранения. Это случилось в районе, который власти Сирии полностью не контролируют. Трамп тогда же пообещал отомстить за гибель солдат.