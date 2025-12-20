Газета
Главная / Политика /

Спецпредставитель Путина отправился в Майами

Во Флориде запланированы переговоры между Россией и США – СМИ
Ведомости

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в Х, что направляется в Майами.

Свое сообщение он опубликовал, сопровождая его фрагментом видео, иллюстрирующим его предыдущие впечатления от города.

«На пути в Майами. В то время как разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины, я вспомнил об этом видео из моей предыдущей поездки – свет, пробивающийся сквозь грозовые тучи», – написал он в Х на английском языке и приложил фрагмент видео.

Ранее американская газета Politico писала, что в Майами планируется проведение переговоров между представителями России и США относительно урегулирования ситуации на Украине. Российскую делегацию возглавит Дмитриев. Со стороны Соединенных Штатов предполагается участие специального посланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, являющегося одновременно зятем Дональда Трампа.

О своих планах поехать в Майами сообщил и сам Трамп.

«Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч», – сообщил Трамп (цитата по ТАСС).