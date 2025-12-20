WSJ: Путин согласился на первую встречу с Уиткоффом с одним условием
Президент России Владимир Путин вскоре после назначения Стива Уиткоффа спецпредставителем президента США якобы выразил готовность встретиться с ним, но выдвинул условие. Уиткофф должен был приехать один – без агентов ЦРУ, американских дипломатов и переводчика. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, предложение о встрече было передано через спецпредставителя президента РФ, гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
В интервью WSJ Уиткофф объяснил, что под «мастерством сделок» понимает умение поставить себя на место другой стороны и дать ей политическое пространство для разышлений. Дипломат также признал критику своего подхода к дипломатии. При этом он заверил, что всегда ездит как дипломат в сопровождении профильной охраны, слушает брифинги Совета нацбезопасности и офиса директора национальной разведки, получает информацию от госсекретаря США Марко Рубио.
В Белом доме заявили WSJ, что нынешний подход администрации менее бюрократичен. Президент лично поручает внешнеполитические задачи доверенным лицам, в частности Рубио и Уиткоффу, сообщила пресс-секретарь Анна Келли. Сам Рубио подчеркнул, что спецпосланник «понимает цели и добивается результатов».
17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Уиткоффа в Россию на этой неделе не планируется.