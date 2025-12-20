WSJ: Путин согласился на первую встречу с Уиткоффом с одним условием

В интервью WSJ Уиткофф объяснил, что под «мастерством сделок» понимает умение поставить себя на место другой стороны и дать ей политическое пространство для разышлений. Дипломат также признал критику своего подхода к дипломатии. При этом он заверил, что всегда ездит как дипломат в сопровождении профильной охраны, слушает брифинги Совета нацбезопасности и офиса директора национальной разведки, получает информацию от госсекретаря США Марко Рубио.