Песков: визит Уиткоффа в РФ на этой неделе не планируется
Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и с европейцами», – добавил он.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения.
Уиткофф говорил, что в ходе переговоров между Зеленским, спецпосланником президента США и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине был достигнут значительный прогресс.
Песков 16 декабря говорил, что российская сторона пока не получила информации об итогах переговоров Киева, Вашингтона и европейских лидеров. «Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», – отметил он.