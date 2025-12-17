Песков: визит Уиткоффа в РФ на этой неделе не планируется

Песков 16 декабря говорил, что российская сторона пока не получила информации об итогах переговоров Киева, Вашингтона и европейских лидеров. «Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», – отметил он.