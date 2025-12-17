Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: визит Уиткоффа в РФ на этой неделе не планируется

Ведомости

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и с европейцами», – добавил он.

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. После переговоров президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что в ходе встречи не было достигнуто согласия по всем спорным для страны пунктам мирного соглашения.

Уиткофф говорил, что в ходе переговоров между Зеленским, спецпосланником президента США и бизнесменом, зятем американского лидера Джаредом Кушнером, а также делегациями Киева и Вашингтона в Берлине был достигнут значительный прогресс.

Песков 16 декабря говорил, что российская сторона пока не получила информации об итогах переговоров Киева, Вашингтона и европейских лидеров. «Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», – отметил он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте