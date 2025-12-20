Газета
Политика

Уитакер: Украине стоит быть готовой к боевым действиям в 2026 году

Украине следует готовиться к продолжению боевых действий в 2026 г., поскольку мирное соглашение может не быть окончательно согласовано к концу 2025 г. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью FoxNews.

По его словам, именно из этого исходят решения западных союзников о дальнейшей финансовой поддержке Киева. В частности, Европейский союз (ЕC) одобрил кредит на сумму $105 млрд, который, как отметил Уитакер, предназначен в том числе для покрытия военных расходов Украины.

«Украине также следует быть готовой сражаться в 2026 г. <...> Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, боевые действия продолжатся», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).

19 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 г. финансовый год (NDAA) объемом $901 млрд. Документ предусматривает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, включая значительное финансирование поддержки Украины.

В бюджете предусмотрено около $400 млн на военную помощь Украине в рамках инициативы содействия безопасности.

