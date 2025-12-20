По инициативе Путина в Петербурге соберутся лидеры стран СНГ

10 октября лидер страны принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, по итогам которого были подписаны несколько документов, включая решение о концепции военного сотрудничества до 2030 г. Тогда же он пригласил лидеров стран Содружества на неформальный саммит в Санкт-Петербург.