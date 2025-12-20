Газета
Главная / Политика /

По инициативе Путина в Петербурге соберутся лидеры стран СНГ

Ведомости

По инициативе президента России Владимира Путина 21–22 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча глав государств СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В эти же дни Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Участники обсудят ключевые вопросы деятельности ЕАЭС, перспективы углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

В рамках мероприятий запланированы двусторонние переговоры президента России с лидерами ряда государств.

10 октября лидер страны принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе, по итогам которого были подписаны несколько документов, включая решение о концепции военного сотрудничества до 2030 г. Тогда же он пригласил лидеров стран Содружества на неформальный саммит в Санкт-Петербург.

