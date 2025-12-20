Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол Бикантов: РФ выделила $2 млн на поставки продовольствия в ЦАР

Ведомости

Россия выделила $2 млн на поставки гуманитарной продовольственной помощи в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, цитирует ТАСС.

По его словам, поставки продовольствия уже осуществлялись как по двусторонним каналам, так и через всемирную продовольственную программу (ВПП). Выделенные средства предназначены именно для дальнейшей помощи в рамках этой программы. По его словам, продовольствие будет закупаться в России. Как правило, такие поставки включают зерно, кукурузу, горох, заключил посол.

16 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находился в России с официальным визитом. В 2025 г. страны отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.

В ходе визита Туадера отметил, что армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, способна эффективно противостоять террористическим угрозам и защищать территориальную целостность страны.

Читайте также:Что обсуждали Путин и президент ЦАР на переговорах в Кремле: главное
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь