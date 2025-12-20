Посол Бикантов: РФ выделила $2 млн на поставки продовольствия в ЦАР
Россия выделила $2 млн на поставки гуманитарной продовольственной помощи в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, цитирует ТАСС.
По его словам, поставки продовольствия уже осуществлялись как по двусторонним каналам, так и через всемирную продовольственную программу (ВПП). Выделенные средства предназначены именно для дальнейшей помощи в рамках этой программы. По его словам, продовольствие будет закупаться в России. Как правило, такие поставки включают зерно, кукурузу, горох, заключил посол.
16 января в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидером ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находился в России с официальным визитом. В 2025 г. страны отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.
В ходе визита Туадера отметил, что армия ЦАР, подготовленная российскими инструкторами, способна эффективно противостоять террористическим угрозам и защищать территориальную целостность страны.